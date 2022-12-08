Смогут ли ВСУ сбивать иранские ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, которые заказала Россия

По словам Юрия Игната, лучший способ противодействия – это уничтожать ракеты там, откуда их запускают.

Какие комплексы способны сбивать иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, что Россия может применять против Украины?

О соглашении РФ и Ирана по ракетам еще в ноябре говорил глава ГУР Кирилл Буданов. Тогда же спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Украина не сможет им эффективно противодействовать.

"Против баллистических ракет, к сожалению, нет у нас эффективной защиты. Это баллистика, она летит фактически из космоса, летит на огромной скорости вниз. Сбивать их фактически нереально, но противодействовать можно", – говорил Игнат.

По его словам, лучше уничтожать эти ракеты там, где их будут хранить россияне.

"Лучший способ противодействия — это уничтожать ракеты там, откуда их запускают, то есть речь идет о дальности в 300 и 700 километров. Но "хлопок" никто не отменял", — отметил Игнат.

По данным Reuters, со ссылкой на иранского дипломата, страны договорились о поставках баллистических ракет класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar. Западные чиновники подтвердили эту информацию.

В то же время спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ситуацию с противодействием баллистическим ракетам.

По его словам, мощная система противовоздушной обороны SAMP-T и системы Patriot эффективны против баллистических ракет.

Однако он выразил сомнение в поставках этих систем.

"Украина не будет столько Patriot, сколько Россия могут иметь этих ракет… Мы можем лишь отдельные направления Patriot закрывать, отдельные объекты", — сказал Игнат.

Военный эксперт Александр Коваленко ранее высказывал мнение, что западные партнеры могут предоставить Украине SAMP-T в первом квартале 2023-го года.

В то же время Германия отказалась передавать Украине системы Patriot.

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