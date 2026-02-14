Смогут оккупанты захватить всю Донецкую область: военный откровенно ответил

ВСУ на фронте / © Getty Images

Россияне продолжают оказывать давление на позиции Сил обороны на востоке Украины, однако их успехи остаются ограниченными. Захватить полностью Донецкую область врагу вряд ли удастся, несмотря на определенные тактические продвижения.

Такое мнение высказал начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, майор Владимир Голягин.

По словам военного, ситуацию на фронте следует оценивать комплексно. Хотя россияне имеют минимальные успехи на тактическом уровне, стратегически их продвижение происходит очень медленными темпами.

«Уже не раз оккупационная армия ставила определенные сроки взятия под контроль тех или иных украинских территорий, но эти сроки всегда переносились», — подчеркнул Голягин.

Это свидетельствует о том, что реальные возможности армии РФ не соответствуют амбициям военно-политического руководства государства-агрессоры.

Есть ли угроза прорыва

В то же время майор отметил важность удержания текущих рубежей. Прорыв обороны на участке, где стоит 81 бригада, мог бы иметь катастрофические последствия для всего фронта в регионе.

«Прорыв этого участка фронта создал бы очень большие проблемы не только для нашей бригады, но и для всех сил обороны Украины, которые выполняют задачи в Донецкой области», — пояснил военный.

Как стабилизировать фронт

По мнению Голягина, ключевым фактором для эффективной обороны есть ресурсное обеспечение. Украинские подразделения способны не только сдерживать врага, но и полностью стабилизировать ситуацию при условии надлежащего усиления.

«Если бы мы нарастили силы, то я уверен, мы смогли бы полностью стабилизировать наш участок фронта. Поэтому единственный путь предотвращения этого я вижу в наращивании ресурсов», — резюмировал представитель 81 ОАЭМБр.

Напомним, российские войска продолжали медленно продвигаться на отдельных участках линии фронта, несмотря на колоссальные потери в живой силе. Успех противника тогда объясняли сочетанием тактики так называемых мясных штурмов с массированным применением средств поражения — артиллерии и авиации.

Об этом ранее рассказывал военный эксперт, основатель благотворительной организации «Реактивная почта» Павел Нарожный.

По его словам, при анализе ситуации на фронте внимание часто сосредотачивались исключительно на потерях личного состава врага, в то же время недооценивая интенсивность огневого воздействия. Российская армия применяла тактику огневого вала, пытаясь массированными обстрелами уничтожить украинские позиции.

Эксперт отмечал, что противник в сутки совершал в среднем 4–5 тысяч артиллерийских обстрелов. Отдельно Генеральный штаб ВСУ фиксировал и многочисленные удары по реактивным системам залпового огня.

Нарожный также объяснял, что украинская оборона на передовой состояла из сети наблюдательных пунктов, укреплений и траншей. Обычно в одном наблюдательном пункте находились от одного до трех военных, которые имели задачу вовремя выявить противника и либо самостоятельно отразить атаку, либо вызвать подкрепление. В то же время, массированные авиационные и артиллерийские удары делали такие позиции уязвимыми: в случае их уничтожения на участке фронта возник пробел, который мог использовать враг.

По словам эксперта, логика «мясных штурмов» заключалась не только в попытке захватить позиции, но и в разведке боем. Российская пехота выдвигалась вперед, заставляя украинских защитников открывать огонь и таким образом демаскировать свои укрепления. После этого по выявленным координатам наносили массированные удары артиллерией или авиацией, а в разрушенные позиции заходила новая волна штурмовых групп.