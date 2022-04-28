"Смогут выбирать": в Раде объяснили, как будут компенсировать украинцам разрушенное оккупантами жилье

Украинцы, чье жилье разрушено войной, смогут выбирать место, где получить новый дом.

Владельцы разрушенного в Украине жилья, которое во время войны уничтожили оккупанты, смогут самостоятельно выбрать населенный пункт, где будет их новое жилье.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в эфире телемарафона.

Однако новый населенный пункт, который выберет человек, должен соответствовать тому, в котором он жил до войны. Впрочем, если человек будет желать перебраться из маленького городка в большее, будет действовать специальный механизм доплаты.

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"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут восстанавливаться государством на земельном участке, где они размещались. Что касается квартир, на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть построен аналогичный. Он также может быть построен в том же квартале или микрорайоне Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства, поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить... Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве – мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома", — сказала Шуляк.

Она отметила, что законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья, ныне проходящий второе чтение в парламенте, предусматривает и денежную компенсацию. Ее можно получить даже за недостроенные объекты, но при условии, что они имели возведенные опорные и внешние ограждающие конструкции.

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