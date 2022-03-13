"Смотрели на него, как на Бога": каким украинцы запомнят полковника Валерия Гудзя

Он учил своих офицеров беречь каждого, и не верил в переговори с врагом, но хотел не просто мира, а победы

Он считал честью быть в бою рядом со своими бойцами. И погиб также в бою. ТСН вспомнила история Офицера с заглавной буквы — полковника Валерия Гудзя.

«Не средства, не воинское звание, не должность, если для военного определяют основную потребность, уровень уважения которым он пользуется среди окружающих, это главное, к чему он пытается идти, это главные его требования, это уровень уважения в коллективе, в котором он находится», — говорил Гудь

Также читайте Академия наук Польши выдвинула Сергея Жадана на Нобелевскую премию по литературе

Валерия Федоровича Гудзя, с позывным 79-й, зрители ТСН десятки раз видели в сюжетах. Его могли запомнить с перехода метро, тогда на большом фото, которое разместили на Крещатике в 2017 году, он на боевой позиции рассматривает врага в бинокль – тогда это было напоминанием рядовым людям, что у нас идет война и может прийти и сюда.

Он воспитывал своих бойцов, заставлял вгрызаться в твердую землю Луганщины и Донбасса. Делал ставку на молодых командиров. И всегда мстил за каждого убитого врагом бойца. Его подчиненные прокапывали новые позиции и освобождали населенные пункты.

Одна из самых главных наград офицера – орден "Народный герой" выплавлен из серебра. Тогда в апреле 2017 его бойцы держали позиции вокруг Авдеевки – тамошнюю промзону и шахту Бутовку и восхищались силой духа своего командира. «Пуля пролетела, голову ему царапнула, а он стоит, мы смотрели на него, как на Бога», – говорят бойцы.

Он учил своих офицеров беречь каждого, и не верил в переговори с врагом, но хотел не просто мира, а победы.

Он принял на себя самые горячие бои сначала в 72 бригаде, затем возглавил 24 королевскую. Там принял нелегкое решение – пойти учиться дальше в университет Черняховского. Но во время войны снова оказался рядом с родной королевской бригадой под Попасной и погиб в бою.

«Уважением будет пользоваться тот офицер, который имеет мужество – это командир роты и командир батальона, который не прячется за спину солдата, который имеет силу вступить в бой со своим личным составом, который шел за ними, или шел впереди них», — говорил он.

Это тяжелая потеря – для семьи, собратьев, волонтеров, журналистов, для которых он стал настоящим другом и для всей Украины.

Читайте также:

В Волынской области национализировали 23 грузовика из России и Беларуси: что с ними будут делать

"Она гораздо выше, чем раньше": эксдепутат Госдумы назвал вероятность элит РФ пойти на убийство Путина и при каких условиях

Кубраков обсудил с европейскими министрами ужесточение транспортных санкций против России