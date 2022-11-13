"Смотрим прагматично": в ОП рассказали о дальнейших планах на фронте после освобождения Херсона

Советник ОП напомнил, что сейчас в Луганском и Донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.

В настоящее время власти и военные прорабатывают планы освобождения всех украинских территорий от оккупантов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "УНИАН".

"Продолжается разработка планов по деблокаде акватории Азовского моря, по ЗАЭС и Запорожской области, отрабатывается сценарное освобождение левобережной Херсонщины, чтобы лишить мобильности российскую группировку, сосредоточенную в Крыму", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что деоккупация территорий – это тяжелая работа, поэтому не нужно завышать ожидания и ждать скорых побед.

"Когда освободили быстро Харьковскую область, все ожидали, что так пойдет все и дальше, но на время все притормозилось, и люди несколько разочаровались. Сейчас Херсон снова дает подъем, и все говорят: "Давайте завтра заберем Крым!" Нет, это будет длинная кропотливая работа, которая даст свои плоды", – отметил он.

Советник ОП напомнил, что сейчас в Луганском и Донецком направлениях крайне тяжелая ситуация.

"...Я понимаю, что на фоне херсонской эйфории это идет на второй план, но мы смотрим прагматично. В направлении Бахмута, Соледара и Авдеевки идут тяжелые бои", — подытожил Подоляк.

Что будет после освобождения Херсона?

Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин считает, что даже после освобождения Херсона говорить о переломе в войне еще рано. А британский министр обороны Бен Уоллес назвал бегство оккупационных войск из Херсона "еще одним стратегическим провалом России".

Ранее ТСН.ua проанализировал, что говорят и пишут на Западе по поводу дальнейших сценариев развития войны после освобождения Херсона и правобережья.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что украинская армия не будет форсировать Днепр в районе Херсона. По его мнению, основная цель сейчас – деоккупация Мелитополя.

Военный эксперт Александр Коваленко также считает, что после деоккупации Херсона ВСУ не будут прорываться сразу на левый берег Днепра. А Олег Жданов рассказал о трех сценариях для ВСУ после деоккупации Херсона. Среди них – освобождение Крыма.