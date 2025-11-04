Сможет ли армия РФ продвинуться к Днепру: командир бригады ответил

ВСУ / © Associated Press

На сегодняшний день нет никакой реальной угрозы того, что боевые действия в 2026 году переместятся к реке Днепр, возле города Днепра. ВСУ сосредоточат усилия на восстановлении границ Днепропетровской области.

Такую уверенность выразил Командир 67-й отдельной механизированной бригады Александр Шаптала в интервью для «Украинской правды».

Оценка ситуации на фронте

Отвечая на вопрос о возможной эскалации и ведении боев непосредственно у Днепра, Шаптала категорически ответил:

«Нет, у Днепра никто воевать не будет. Все же наши основные усилия сосредоточены на том, чтобы восстановить границы Днепропетровской области — и это реально».

Военный отметил, что ситуация на фронте динамичная: на определенных участках украинские силы преуспевают, а на некоторых — сталкиваются с трудностями.

Проблемы врага

Шаптала подчеркнул, что у российских войск также существенные проблемы, ограничивающие их наступательный потенциал.

«У противника тоже есть проблемы — он не может так быстро пополнять свои силы и средства, как он хочет», — отметил Шаптала.

Кроме того, украинские силы продолжают системно работать над уничтожением вражеской логистики, в частности глубоко в Донецкой, Луганской областях, а также на территории России.

Подытоживая, военный заверил: «Мы не будем воевать у Днепра, все будет нормально».

Напомним, Покровск остается эпицентром боевых действий, где россияне пытаются оцепить украинские подразделения. В ответ ВСУ проводят спецоперации и контратаки, чтобы удержать ключевые позиции.

Путин подписал закон о круглогодичном призыве в армию РФ. Мобилизация продлится с 1 января по 31 декабря — без перерывов.

Бывшая народная депутат Украины, военная Татьяна Черновол призвала украинцев не готовиться к быстрому окончанию войны и настраиваться на длинную дистанцию.