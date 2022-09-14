Сможет ли армия Украины вести боевые действия осенью и зимой и как это повлияет на развитие войны: эксперт ответил

Украинская армия имеет большой опыт в ведении боевых действий в осенний холод и морозы зимой, поэтому это не будет проблемой для Украины.

Самое главное для Украины – успеть подготовиться личный состав к войне в неблагоприятных условиях.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем ютуб-канале.

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"Мы имеем опыт ведения ( боевых действий зимой и осенью — ред.). Самое главное — подготовить личный состав. Солдат должен быть одет, обут и накормлен, чтобы воевать при любых погодных условиях. Тогда он может воевать. У нас есть опыт ведения боевых действий. в условиях осенних дождей и холода. Мы начинали отражение атак РФ 24 февраля, затем был март, апрель, май, когда уже началась более-менее сухая погода. А в марте и апреле мы воевали (в неблагоприятных погодных условиях – ред.)" – сказал эксперт.

По мнению Жданова, с наступлением зимы воевать станет даже легче, несмотря на то, что температура будет ниже и морозы. Он объяснил, что почва промерзнет, что позволит технике и пехоте легче передвигаться.

"Если не будет обильных снегопадов, то тогда подмерзшая почва дает возможность вести любые виды боевых действий, в том числе и контрнаступление", — подчеркнул он.

Напомним, по неподтвержденной информации, украинские военные во время контрнаступления освободили от российских войск Киселевку. Это означает, что единственный населенный пункт, который разделяет сегодня ВСУ с Херсоном, это Чернобаевка.

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