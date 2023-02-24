Сможет ли батарея Patriot защитить Харьков: эксперт прогнозирует уменьшение "прилетов"

Patriot успевает среагировать и запустить противоракету для сбивания ракет с комплексов С-300.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в случае размещения одной батареи Patriot в Харькове она сможет контролировать небо над российским Белгородом и сбивать ракеты С-300 еще над территорией РФ.

Об этом Жданов сказал в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы зрителей.

"Да, конечно, может. Кстати, Patriot считается дальнего радиуса действия: 200 километров дальность поражения. По ракетам там, правда, маленькая дальность поражения — 40 километров", — сказал военный эксперт.

Он отметил, что преимущество Patriot в том, что он "видит" пуск ракеты.

"И тогда он успевает просчитать траекторию и точку встречи. Как писали сам харьковчане, 40-50 секунд летит (российская – ред.) ракета. Вот Patriot успевает среагировать и запустить противоракету для перехвата", – объяснил Жданов.

"Если придут Patriot или придет комплекс Mamba, и он будет поставлен в Харькове, есть вероятность того, что количество долетающих в Харьков ракет может резко снизиться. Главное — дождаться. Пока мы набираемся терпения и ждем", — добавил эксперт.

Напомним, в январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что системы Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны 2023 года. Сейчас украинские военные завершают обучение пользованию этой техникой.

Кроме того, в феврале стало известно, что Франция и Италия предоставят Украине системы ПВО SAMP/T-Mamba, для управления которыми украинских военных специально отправили на обучение за границу.

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