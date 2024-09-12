Сможет ли РФ атаковать Покровск в ближайшее время: оценка военного обозревателя

В течение последней недели войска РФ не добились прогресса в направлении Покровска Донецкой области. Сейчас у захватчиков нет достаточно сил, чтобы атаковать город. Поэтому непосредственно движение на Покровск приостановлено,

Об этом рассказал военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, захватчики более активно занялись южным флангом — Кураховским направлением, где у них есть перспективы.

"Или оцепление украинских войск, застрявших в треугольнике Невельское -Галицыновка — Красногоровка, или выдавливание ВСУ с этого участка. Пока они этого не сделают, потому что не могут решить вопрос с Селидовым. Там позиции выгодны для обороны с нашей стороны." Поэтому оккупантам продвигаться на Покровск напрямую будет не с руки”, — объяснил обозреватель.

В то же время ситуация на южном фланге несет угрозу для города Курахово. Также российские войска намерены захватить Угледар, пытаются оцепить украинские войска в этом районе.

"Сейчас, учитывая ситуацию вокруг Покровска, мы пытаемся выиграть время для того, чтобы благодаря вот этим отвлекающим боям со стороны российской армии, которые они были вынуждены сейчас вести на южном фланге, обеспечить лучшую защиту Покровска. Будем надеяться, что это время будет выиграно и потрачено с пользой. На сегодняшний день, к решению вопроса, который я очертил, противник вряд ли сможет атаковать непосредственно Покровск", — заявил Попович.

Эксперт отмечает, что россияне вынуждены решать задачи последовательно: южный фланг — Селидово, далее — Покровск, или южный фланг - Курахово, Угледар, а затем Покровск.

"В связи с тем, что они опрокидывают силы в Курскую область, у них нет свободных резервов, чтобы усилить наступательные действия на Покровском направлении", — считает Попович.

Напомним, издание WSJ сообщает, что Россия ведет ожесточенные бои за два города в Донецкой области. Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, являющийся важным логистическим центром для украинских сил на востоке.

Читайте также: