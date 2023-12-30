Сможет ли РФ продолжать такие массовые ракетные удары: политолог дал ответ

Чего-то рокового и катастрофического россияне сделать вряд ли смогут, считает Дмитрий Левусь.
Таких масштабных обстрелов, как 29 декабря, уже однозначно не будет, но сохранить такой темп захватчики смогут, потому что производство ракет в РФ продолжается.
Об этом заявил политолог Дмитрий Левусь в эфире телемарафона 30 декабря.
Политолог отметил, что во вчерашний обстрел Россия вложила все свое напряжение.
"Они уже не обстреливают так, как в прошлом году... Мы можем вспомнить, как были дни подряд — 70, 100 ракет... Я думаю, что постоянно, ежедневно на таком уровне, как оно сейчас у них было — это все специально же готовилось, поэтому так однозначно не будет. Но сохранить такой темп они смогут. Почему? Потому что производство все же продолжается, к сожалению, и санкции не совсем комплексные оказались...Но чего-то фатального и катастрофического они сделать вряд ли смогут... Это все напряжение их сил сейчас", — резюмировал Дмитрий Левусь.
Самая массированная атака с воздуха
Напомним, утром 29 декабря вооруженные силы РФ нанесли массовые ракетные обстрелы по Украине. Взрывы раздались в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. Силы ПВО отразили самую массированную атаку с воздуха.
Эксперт рассказал, чем и в какой последовательности РФ била по Украине.
Россияне выпустили более 100 ракет. "Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "Кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БпЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505. Приблизительно 110 ракет было выпущено, большую часть сбито ", — написал Владимир Зеленский.
Президент Украины рассказал о последствиях комбинированного удара оккупационной армией РФ по Украине 29 декабря. По его словам, по состоянию на данный момент известно о 159 пострадавших и 39 жертвах. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.
Отметим, что в Киеве стремительно растет количество погибших в результате ракетного удара. Спасатели продолжают разбирать завалы складского помещения в Шевченковском районе. Там до сих пор могут находиться тела погибших. На данный момент городские власти сообщили о 16 жертвах.
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