Сможет ли РФ возобновить наступление западнее Авдеевки в ближайшей перспективе: прогноз аналитиков

Силы обороны Украины в начале марта смогли закрепиться к западу от Авдеевки и замедлить продвижение российских оккупантов. Однако ВС РФ могут возобновить наступление.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что войска РФ смогли захватить Авдеевку 17 февраля. Они четыре месяца пытались оккупировать город, выбив из него украинские войска. Даже после этого они поддерживали относительно высокий темп наступательных действий в этом районе. В частности, они хотели использовать свои тактические возможности, которые у них появились после захвата города.

По данным аналитиков, уже к концу февраля ВС РФ смогли добиться быстрых тактических успехов. Оккупанты хотели продвигаться дальше на запад, однако ВСУ создали сплоченную и труднодоступную для прорыва линию обороны.

"Российское военное командование, скорее всего, планирует продолжение наступательных действий подразделений ЦВО вблизи Авдеевки в ближайшей и среднесрочной перспективе", — отмечают эксперты.

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что на Авдеевском направлении ВСУ формируют новую линию обороны. Ведь западнее Авдеевки, в нескольких километрах от города, идет снижение местности, и очень сложно. Тем более что существенных рубежей там не было.

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