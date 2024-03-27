Сможет ли РФ выпустить одновременно 250 воздушных целей по Украине: эксперт Defense Express ответил

Рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения с самого начала полномасштабного вторжения – более 150, то оценка 250 единиц объективно очень сложна для реализации: нет невозможной, но сложной для реализации даже теми силами, которые являются и демонстрировались до этого Российской Федерацией.

Об этом сказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Киев24".

"Наверное, ничего хорошего ждать не надо, в то же время оценка в 250 единиц выглядит объективно очень сложной для реализации. Не то, что невозможной, но действительно очень сложной для реализации даже силами, которые есть и демонстрировались до этого Российской Федерацией. Рекордное количество запущенных дальнобойных средств поражения за все время, начиная с начала полномасштабного вторжения – это речь идет о чуть более 150... И таких случаев для понимания... это было два раза за весь период... Поэтому 250 выглядят чуть более завышенными данными ", – сказал он.

По его словам, существует еще второй аспект враждебной возможности наносить дальнобойные удары.

"В последнее время продемонстрировано то, что может быть серия из 3 дальнобойных атак за 4 дня. То есть есть определенная концентрация сил и средств во времени и враг демонстрирует концентрацию именно по объектам, комбинируя атаки. Но опять-таки, мне кажется, что наверняка вся Украина уже привыкла к таким вот "хайповым" сообщениям... Должен быть какой-то фильтр скепсиса", — сказал Олег Катков.

Напомним, в марте 2024-го вражеская армия применила по Украине 428 дронов-камикадзе Shahed-131/136. Уничтожено – 357 единиц. Таким образом, март 2024 уже стал третьим по интенсивности месяцем применения оккупантами дронов-камикадзе после декабря — 625 и сентября — 504, в прошлом году.

Читайте также: