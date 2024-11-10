Сможет ли РФ захватить Запорожье и Херсон: Defense Express о пополнении сил россиян на юге

Форсировать Днепр для наступления на правобережную Херсонщину или наступать на Запорожье в ближайшее время россияне вряд ли смогут.

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевски, передает "Эспрессо".

По его словам, в случае наступления на этих направлениях, оккупанты столкнутся с теми же проблемами, что и ВСУ в свое время во время контрнаступления на юге.

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"Там открытая степь, которую мы хорошо фортифицировали, и, кстати, получаем значительные поставки мин. Россияне жалуются на это, но мы слышим больше нареканий на недостаток боеприпасов. Поэтому мы долгое время будем в так называемом позиционном тупике, когда россияне усиливаются, но почему-то не наступают – и причина в том, что их потери значительны", – отметил эксперт.

Киричевский советует к прогнозам по враждебному наступлению относиться спокойно.

"Одно дело — это военное планирование, которое всегда должно исходить из худших вариантов, условно, что россияне получили "звезду смерти" или что-то, и они усилили свои амфибийные возможности, чтобы переправить войска через Днепр, не говоря о том, чтобы суметь быстро провести наступление степью на Запорожье без потерь. Но другое дело – использование различных предположений для каких-то информационных целей. Ведь когда военные говорят о возможном усилении российской группировки на юге, они рассматривают это с целью его ослабления с помощью авиационных или ракетных ударов", – добавил он.

Ранее аналитик Александр Коваленко описал худший сценарий наступления РФ на юге.

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