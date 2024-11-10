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Сможет ли РФ захватить Запорожье и Херсон: Defense Express о пополнении сил россиян на юге

Сможет ли РФ захватить Запорожье и Херсон: Defense Express о пополнении сил россиян на юге

Эксперт рассказал о ситуации на южном направлении / Фото: Associated Press

Эксперт советует к прогнозам вражеского наступления относиться спокойно.

Форсировать Днепр для наступления на правобережную Херсонщину или наступать на Запорожье в ближайшее время россияне вряд ли смогут.

Такое мнение высказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевски, передает "Эспрессо".

По его словам, в случае наступления на этих направлениях, оккупанты столкнутся с теми же проблемами, что и ВСУ в свое время во время контрнаступления на юге.

"Там открытая степь, которую мы хорошо фортифицировали, и, кстати, получаем значительные поставки мин. Россияне жалуются на это, но мы слышим больше нареканий на недостаток боеприпасов. Поэтому мы долгое время будем в так называемом позиционном тупике, когда россияне усиливаются, но почему-то не наступают – и причина в том, что их потери значительны", – отметил эксперт.

Киричевский советует к прогнозам по враждебному наступлению относиться спокойно.

"Одно дело — это военное планирование, которое всегда должно исходить из худших вариантов, условно, что россияне получили "звезду смерти" или что-то, и они усилили свои амфибийные возможности, чтобы переправить войска через Днепр, не говоря о том, чтобы суметь быстро провести наступление степью на Запорожье без потерь. Но другое дело – использование различных предположений для каких-то информационных целей. Ведь когда военные говорят о возможном усилении российской группировки на юге, они рассматривают это с целью его ослабления с помощью авиационных или ракетных ударов", – добавил он.

Ранее аналитик Александр Коваленко описал худший сценарий наступления РФ на юге.

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