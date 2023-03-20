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Сможет ли Россия оккупировать Краматорск и Славянск: Жданов предупредил жителей этих городов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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566
Время на прочтение
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Сможет ли Россия оккупировать Краматорск и Славянск: Жданов предупредил жителей этих городов

Фото: facebook/Павел Кириленко

Жданов предупредил жителей Краматорска и Славянска об обстрелах.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не сможет оккупировать Краматорск и Славянск, однако россияне будут обстреливать эти города.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Краматорск и Славянск ждут обстрелы. Вероятно, они участятся как ракетные, так и артиллерийские. Я почти уверен, что в этих городах не будет боевых столкновений. Потому что темпы продвижения оккупационных войск невелики. Сейчас россияне уже устают. Темпы наступления уменьшаются с разных причин — нехватка техники, мотивированности среди мобилизованных После того, как начнется контрнаступление, линия фронта будет отодвигаться. Но мы должны быть ко всему готовы, однако вероятность боевых действий там минимальна", — объяснил военный эксперт.

Напомним, Россия 18 марта обстреляла Краматорск Донецкой области кассетными боеприпасами. На месте трагедии погибли три человека, много травмированных.

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Дата публикации
Просмотры
566
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