Сможет ли Россия повторить наступление, как 24 февраля: у Зеленского предупредили оккупантов, что их ждет

Подоляк подчеркнул, что украинские войска будут уничтожать врага гораздо эффективнее, чем в начале этой войны.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что новое наступление России на Украину не будет таким, как в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года из-за нехватки ресурсов и изменения позиции страны-агрессора.

Об этом Подоляк рассказал в интервью "24 каналу".

Советник главы ОП негативно ответил на вопрос о том, "смогут ли они повторить нечто подобное, что было 23 февраля".

"Нет, не смогут, потому что, во-первых, у них нет того ресурса и позиции, которую занимали накануне 24 февраля. Украина сегодня вообще другая и у нас другая мотивация. Мы сегодня мотивированы максимально жестоко и быстро убивать россиян. Они это тоже понимают", – отметил чиновник.

Он добавил – Россия понимает, что в день полномасштабного вторжения, 24 февраля, был шок, ведь такой интенсивности войны никто не ожидал. Подоляк уточнил, что подразумевает Европу и другие страны.

"Сегодня мы имеем совсем другую логистику, в частности обеспечение и оружие. Мы имеем совсем другие мотивации, учитывая то, что мы увидели от россиян. То есть мы понимаем, что единственный аргумент в любом диалоге с россиянами – это уничтожить конкретного оккупанта максимально быстро, объемно в количественном смысле и эффективно", – рассказал советник главы президентского офиса.

Он предупредил врага, что его ждет в случае повторного наступления.

"Так что мы просто будем их уничтожать гораздо эффективнее, чем в начале этой войны. Это логика войны. Поэтому такого варианта, как был у них в ночь с 23 на 24 февраля точно не будет. Это будет вариант встречных, максимально эффективных оборонительных или даже контрнаступательных действий украинской армии", – предупредил Подоляк.

Напомним, недавно секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Россия готовится к мощному наступлению на Украину, о чем еще в декабре предупреждал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По словам Данилова, воплотить свои планы оккупанты могут через месяц-два.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что Украина готовится к этому наступлению и сигнализировала об этом зарубежным партнерам.

В то же время в Пентагоне заявили, что следующие несколько месяцев могут стать решающими для Украины в войне.

Президент Владимир Зеленский предупредил, что новое наступление оккупантов "может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке".

ПВО в Москве, исторический "Рамштайн", новое наступление России и предупреждение для Украины - Мусиенко

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