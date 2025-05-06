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Сможет ли Россия прорваться к Днепропетровщине до 9 мая: в ВСУ дали прогноз
Несмотря на то, что российские войска продвинулись на расстояние около трех километров до границы области, им не удастся совершить прорыв в указанные сроки.
Российские войска активизировали атаки на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. Но в Силах обороны заявляют: добиться этой цели оккупантам не удастся.
Об этом в эфире "Суспільного" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
По его словам, даже несмотря на то, что российские войска продвинулись на расстояние около трех километров до границы области, им не удастся совершить прорыв в указанные сроки.
"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты", - заявил Трегубов.
Он также подчеркнул, что даже достижение административной границы не будет иметь реального тактического смысла для армии РФ.
"С военной точки зрения это не имеет оправдания, а с политической - разве что для картинки: мы заняли две деревни, дошли до границы. Но это произошло только через 11 лет войны, при том, что с самого начала они были уже недалеко. Это не то, чем можно хвастаться", - добавил он.
Трегубов также отметил, что попытка обойти Покровск из-за наступления в направлении Котлиного завершилась для врага неудачей.
Ранее появились слухи, что российское военно-политическое руководство поставило перед армией задачу до 9 мая зайти на территорию Днепропетровской области.