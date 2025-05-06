Сможет ли Россия прорваться к Днепропетровщине до 9 мая: в ВСУ дали прогноз

Вооруженные силы Украины. / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Российские войска активизировали атаки на Новопавловском направлении, пытаясь прорваться к административной границе Днепропетровской области до 9 мая. Но в Силах обороны заявляют: добиться этой цели оккупантам не удастся.

Об этом в эфире "Суспільного" сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, даже несмотря на то, что российские войска продвинулись на расстояние около трех километров до границы области, им не удастся совершить прорыв в указанные сроки.

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"Да, они идут к границе с Днепропетровской областью, но уже совершенно очевидно, что они не дойдут до него в указанные даты", - заявил Трегубов.

Он также подчеркнул, что даже достижение административной границы не будет иметь реального тактического смысла для армии РФ.

"С военной точки зрения это не имеет оправдания, а с политической - разве что для картинки: мы заняли две деревни, дошли до границы. Но это произошло только через 11 лет войны, при том, что с самого начала они были уже недалеко. Это не то, чем можно хвастаться", - добавил он.

Трегубов также отметил, что попытка обойти Покровск из-за наступления в направлении Котлиного завершилась для врага неудачей.

Ранее появились слухи, что российское военно-политическое руководство поставило перед армией задачу до 9 мая зайти на территорию Днепропетровской области.