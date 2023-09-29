Сможет ли Россия усилить ПВО в оккупированном Крыму: военный эксперт объяснил

Российские оккупанты не могут быстро производить ПВО, однако в захваченном РФ Крыму еще может быть несколько десятков единиц установок.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил военный эксперт Михаил Самусь.

"Они не могут быстро производить ПВО... Они его производят, к сожалению, в России за счет экспортных контрактов за последние 20 лет создана индустриальная база для того, чтобы производить разное ПВО. И это проблема. Но это не быстрая такая штука, поэтому они в основном будут маневрировать", – пояснил эксперт.

В то же время, он считает, что Россия вряд ли усилит свои силы ПВО в Крыму.

"У них и так там в Крыму вроде бы достаточно ПВО... На самом деле там уничтожили всего 2 установки С-400 – у них еще должно быть несколько десятков. Если верить даже открытой информации, у них там должно быть... 20- 30 установок С-400, я уже не говорю о С-300", — отметил Михаил Самусь.

Напомним, что в Севастополе во время поминок офицера Черноморского флота неожиданно скончались два оккупанта.

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