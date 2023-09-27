Сможет ли Россия воевать в Украине до 2025 года: что на самом деле означает заявление Шойгу

Война РФ до 2025 года – это такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", считают аналитики.

Заявлением министра обороны РФ Сергея Шойгу о боевых действиях в Украине до 2025 года Кремль на самом деле пытается успокоить россиян из-за краха "сво".

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Аналитики считают, что срок до 2025 года – это такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", "победа" до 9 мая и другие предсказания так называемой "спецоперации".

"Ни одна из ранее объявленных целей так называемой "сво" не достигнута. Провал авантюры путина очевиден. Россию ждет неизбежное поражение. Затягивание кремлем войны только увеличивает масштабы будущей катастрофы России", — считают в Центре стратегических коммуникаций.

Единственный вариант окончания войны для России – вывести оккупационные войска из Украины и начать переговоры о способе возмещения нанесенного украинцам ущерба.

Напомним, во вторник, 26 сентября, Шойгу сказал, что Россия собирается закончить войну 2025 года. За это время оккупанты якобы "достигнут поставленных целей "СВО".

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