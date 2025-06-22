- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 237
- Время на прочтение
- 2 мин
Сможет ли Россия захватить Донбасс 2025 года — генерал армии ответил
Генерал Маломуж считает, что России не удастся прорвать фронт в Донецкой области.
В начале полномасштабной войны в Украине одной из главных задач России на фронте оставалось установление полного контроля над территорией Донецкой области.
Об этом «24 каналу» рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
Он рассказал о текущей ситуации на фронте и отметил, что, несмотря на еще имеющиеся ресурсы, способность России поддерживать масштабную войну постепенно снижается.
Есть ли шансы у России захватить Донетчину
По словам Маломужа, украинские силы уверенно сдерживают противника по всем направлениям фронта. В частности, в Сумской области уже появилась информация об освобождении Андреевки.
Несмотря на попытки отдельных наступлений, Россия не может совершить прорыв. Враг несет большие потери, пытаясь продвигаться на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Впрочем, украинские войска удерживают свои позиции и активно уничтожают живую силу и технику агрессора.
Маломуж подчеркнул: планы Кремля по Донетчине обречены на провал. Масштабная наступательная операция России в этом регионе пока невозможна.
Напомним, ранее говорилось, что армия РФ имеет продвижение в сторону Константиновки Донецкой области по направлению Времен Яра. Ситуация на фронте обострилась.
А накануне, 20 и 21 июня, россияне наступали на Новопавловском направлении. Они продвинулись в восточной части Запорожья.