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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сможет ли Россия захватить Донбасс 2025 года — генерал армии ответил

Генерал Маломуж считает, что России не удастся прорвать фронт в Донецкой области.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Сможет ли Россия захватить Донбасс 2025 года — генерал армии ответил

© Офіційний сайт Президента України

В начале полномасштабной войны в Украине одной из главных задач России на фронте оставалось установление полного контроля над территорией Донецкой области.

Об этом «24 каналу» рассказал генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Он рассказал о текущей ситуации на фронте и отметил, что, несмотря на еще имеющиеся ресурсы, способность России поддерживать масштабную войну постепенно снижается.

Есть ли шансы у России захватить Донетчину

По словам Маломужа, украинские силы уверенно сдерживают противника по всем направлениям фронта. В частности, в Сумской области уже появилась информация об освобождении Андреевки.

Несмотря на попытки отдельных наступлений, Россия не может совершить прорыв. Враг несет большие потери, пытаясь продвигаться на Покровском, Торецком и Новопавловском направлениях. Впрочем, украинские войска удерживают свои позиции и активно уничтожают живую силу и технику агрессора.

Маломуж подчеркнул: планы Кремля по Донетчине обречены на провал. Масштабная наступательная операция России в этом регионе пока невозможна.

Напомним, ранее говорилось, что армия РФ имеет продвижение в сторону Константиновки Донецкой области по направлению Времен Яра. Ситуация на фронте обострилась.

А накануне, 20 и 21 июня, россияне наступали на Новопавловском направлении. Они продвинулись в восточной части Запорожья.

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