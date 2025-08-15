Сможет ли Россия захватить Донецкую область: офицер ВСУ назвал реальные перспективы

Офицер ВСУ Мирослав Гай / © ualife.net

Реклама

Сейчас у россиян нет возможности захватить полностью Донецкую область.

Такое мнение в эфире КИЕВ24 высказал офицер ВСУ Мирослав Гай.

«Я не вижу сейчас возможности при тех силах, при тех позициях сил, которые есть сегодня, выйти, как говорит Путин, на административные границы», — отметил военный.

Реклама

Гай отметил, что издание The Independent пишет о том, что, мол, потеря Донбасса может перенести линию боевого столкновения на 80 километров западнее. Более того, издание предполагает, что расширение красной зоны откроет для России путь в Харьков, Полтаву и Днепр.

«Мне кажется, что это популистская манипулятивная статья для того, чтобы просто продемонстрировать „слабость“ Украины в обороне», — подытожил офицер ВСУ.

Напомним, РФ распространяет ложь о ситуации в Донецкой области: ЦПД обратился к украинцам. Как отметил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко, один из нарративов, которые уже вбрасывают россияне на фоне событий в Донецкой области, о том, что «кто-то сдает». Это известная тактика РФ. На самом же деле продолжаются активные бои, ВСУ делают все возможное и невозможное для уничтожения россиян.