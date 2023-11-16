Сможет ли Россия захватить коксохимический завод в Авдеевке: оценка британской разведки

Россия сражается за Авдеевку почти 10 лет.

Во время штрума Авдеевского коксохимического завода российская армия, вероятнее всего, понесет большие потери.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.

"В течение последней недели российские войска продолжали атаковать окрестности спорного города Авдеевка Донецкой области. Россия почти наверняка пытается оцепить город. За Авдеевку воюют почти десять лет. Она имеет политическое значение для России, учитывая ее близость к Донецку", — считают разведчики.

Западная разведка предполагает, что российские оккупанты имеют определенное продвижение в направлении коксохимического завода, приблизившего их к "ключевой тактической позиции к северу от города".

"Завод расположен на главной дороге к Авдеевке, и, если бы российские войска захватили его, пополнение города становилось бы все сложнее для Украины. Однако промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонное преимущество, и российские силы, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются атаковать объект", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал первоочередную задачу РФ во время наступления на Авдеевку.

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