Сможет ли Россия захватить Запорожье: к чему готовиться

На фоне слухов о возможном большом наступлении РФ на Харьков, Сумы, Чернигов и Запорожье военные аналитики оценили реальные угрозы. По их данным, у врага нет сил для оккупации областных центров, однако он будет усиливать террор против приграничных и прифронтовых городов.

Об этом говорится в материале OBOZOV.

Хватит ли сил у окупантов

Эксперты уверяют: имеющегося у российских оккупационных войск (РОО) ресурса недостаточно для проведения крупной наступательной операции с целью оккупации целого областного центра.

На Запорожском направлении сосредоточенных сил врага не хватает, чтобы выйти на Запорожье. Вся активность РОВ там сведена к действиям тактического уровня.

Бои на Днепропетровщине связаны с попыткой оккупантов взять под контроль локальную территорию и продвинуться по трассе Н-15, а не с намерением штурмовать Днепр.

Аналитики подчеркивают, что Россия сейчас не скапливает силы для большого прорыва. Напротив, наблюдается уменьшение некоторых группировок войск для усиления других более проблемных для врага участков фронта. Имеющегося ресурса РОВ хватает только для медленного, ползучего наступления на отдельных участках.

Главная угроза — террор: к чему готовиться

Несмотря на отсутствие угрозы оккупации, опасность для приграничных и прифронтовых городов остается высокой. Эксперты уверены, что российские войска будут прилагать максимум усилий, чтобы сделать жизнь в этих городах невыносимой.

«Враг будет как продолжать, так и масштабировать террор», — отмечают аналитики.

Это означает, что обстрелы и атаки на гражданскую инфраструктуру Харькова, Сум, Чернигова, Запорожья и других городов, к сожалению, будут продолжаться и, вероятно, будут усиливаться.

Или ватро эвакуироваться

Итак, на вопрос, есть ли угроза оккупации Харькова, Сум, Чернигова, Днепра или Запорожья, эксперты отвечают — пока нет. Однако угроза жизни из-за постоянного террора никуда не исчезает.

Поэтому, как отмечают аналитики, каждый украинец должен для себя определять уровень годности города к жизни и принимать решения об эвакуации.

Напомним, влиятельное американское издание The Atlantic пришло к выводу, что у Украины есть шансы победить в войне на истощение, а время начинает играть против России.

Автор материала отмечает, что ВСУ успешно компенсируют дефицит личного состава инновационными технологиями, в частности массовым использованием дронов, и новой тактикой, которая состоит во избежании прямых боев для сохранения жизней и постепенного истощения врага.

В статье также приводится мнение бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, который подчеркнул, что Россия не способна победить, если Запад не сдастся.