Сможет ли Россия запускать по Украине "Шахеды" во время непогоды – Игнат объяснил

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что холод, сильный ветер и плохая видимость, которые сегодня наблюдаются в Украине, влияют на работу авиации, а также на способность оккупантов бить беспилотниками. На работу БПЛА, в частности, влияет сила ветра – их может просто сдувать.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Если сильный ветер, то это может влиять, потому что может просто сдувать те беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты. А БПЛА – это фактически самолет, имеющий свои летные характеристики, мощность, дальность полета, поэтому непогода несколько влияет", — пояснил он.

По его словам, резкие перепады температуры могут привести к обледенению фюзеляжа самолетов, что затрудняет работу авиации.

"Если зенитно-ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для мобильных огневых групп плохая видимость очень негативный фактор относительно эффективности их работы", — подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Игнат отметил, что сегодняшняя ночь была для Украины достаточно спокойной по сравнению с предыдущими днями. По его словам, дронов сегодня не было, потому что, очевидно, враг сделал себе передышку после большой партии, которую запустил позапрошлой ночью.

Напомним, Россия начала запускать по Украине черные Shahed.

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