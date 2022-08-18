Сможет ли российская пропаганда смягчить поражение РФ в войне: российский политолог дал ответ

По словам Орешкина, в России динамика идет к тому, что люди начинают понимать и наверху быстрее, чем внизу, что Путин – лузер, но чем эта динамика закончится, никто не знает.

Российская пропаганда вряд ли сможет смягчить поражение России в войне.

Такое мнение высказал российский политолог Дмитрий Орешкин в эфире программы "Честное слово" на YouTube-канале "Популярная политика".

"Это работало бы, если бы мы имели более европеизированное общественное мнение, которое цыплят по осени считает, и, соответственно, по развитию экономики. А у нас (в России – ред.) представление о величии – столетней давности: чем шире, тем лучше. Для путинского электората, плохо умеющего считать, думающего тоже не очень хорошо, расширение территории – это значит, что мы молодцы. А если территория не будет расширена, все останется на границах даже 2014 года с присоединенным Крымом, то возникает вопрос, а зачем нужно было 60-70 тысяч жертв? Ну, жертв не фатальных, а убитыми и ранеными, как говорят западные разведки, в России. Я говорю сейчас о восприятии в России. Чего Путин добился? Можно было бы рассказывать избирателям, если бы он проложил сухопутный коридор, завоевал Одессу, присоединил там Приднестровье и, соответственно, создал там плацдарм и т.д… Но ведь не выплясывается это. Скорее, выплясывается, что скоро придется оставить Херсон. И вот если Херсон будет оставлен, то, как здесь не ври по телевизору, то самое путинское большинство, которое мыслит мир в категориях площадей, геополитика площадей, хотя в реальности давно заменилось геополитикой потоков. Но наши соотечественники, которые голосуют за Путина и восхищаются им, мыслят мир вот так: чем обширнее страна, тем она богаче. Это абсолютная архаика, это оскорбительная глупость, но так устроены мозги значительной части наших соотечественников. И поэтому Путину нельзя отступать, поэтому он должен расширяться. Потому что от него этого ждут, а у него это не получается. За последние два месяца он продвинулся в лучшем случае на 10 км. На это без слез не взглянешь, с точки зрения кондового патриота… ", – говорит Орешкин.

По мнению политолога, эта безумная отсталость, архаика все равно проявляется, и Путин сам стал заложником этой архаики.

"Он сам затеял эту войну. И теперь он эту войну проиграет. И как он из этой истории будет выбираться, я просто не представляю. Потому что по славной архаичной традиции, уж коль скоро ты встал на эти рельсы, тебя бояре должны кинуть на вилы бунтующей возмущенной толпы у кремлевского крыльца. И они раньше или позже его кинут, и он это понимает… ", — отмечает он.

Политолог говорит, что российская верхушка уже начинает понимать проигрышную позицию Путина.

"Динамика идет к тому, что люди начинают понимать, и наверху быстрее, чем внизу, что Путин – лузер, но чем эта динамика закончится, никто из нас не знает", — заключает Орешкин.

Ранее политолог заявил, что Картина мира Путина, в которой Крым является российским, очень пошатнулась после нескольких взрывов на полуострове.

Двойники Путина, Гитлера, Наполеона и даже Ющенко

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