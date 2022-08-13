Сможет ли Украина до конца года вернуть оккупированные РФ территории: ответ главы разведки Британии

Глава военной разведки Британии Джим Гокенгалл предполагает, что ни российская, ни украинская армии, скорее всего, не достигнут решительных военных действий в Украине до конца года.

Ген Гокенгалл добавил, что из-за вероятного контрнаступления украинских военных на юге Россия вынуждена опрокидывать свои войска на Херсон.

Об этом руководитель военной разведки Британии Джим Гокенгалл сказал в интервью BBC.

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По его словам, Россия отмечает значительные потери, поэтому пытается собрать больше сил. Также британский военный отметил, что российская армия испытывает значительное давление со стороны украинских сил в Херсоне и вокруг него. Однако глава военной разведки Британии считает , что нереалистично ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы.

Гокенгалл говорит, что понимает желание украинских сил вернуть территорию, но добавляет, что, хотя "будут контратаки и контрнаступления", впрочем, не верит, что в этом году обе стороны предпримут решительные действия.

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