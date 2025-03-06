Сможет ли Украина догнать Россию в производстве дронов: военный ответил

Украинцам быть едиными и оказывать максимальную поддержку армии, ведь только совместными усилиями Украина сможет победить.

Украина активно наращивает производство дронов на оптоволоконной связи и уже к концу этой весны сможет добиться паритета с Россией.

Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью РБК-Украина.

По его словам, Россия имеет преимущество в этом направлении, поскольку получает лучший доступ к оптоволоконным кабелям из Китая, который является основным производителем комплектующих для беспилотников.

"Но я убежден, что уже в конце этой весны мы сможем выйти на паритет", — подчеркнул Федоренко.

Он объяснил, что и FPV-дроны и дроны на оптоволоконной связи важны для ведения боевых действий, ведь нет единого универсального средства для войны – только комплексный подход решает ситуацию на фронте.

Командир полка объяснил, что дроны на оптоволокне имеют важное преимущество – их невозможно сбить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поскольку сигнал управления передается через кабель.

"Но есть и ограничение: дальность полета зависит от длины кабеля, маневренность ограничена, а также дрон имеет большие размеры, что делает его более уязвимым для стрелкового оружия", — пояснил Федоренко.

Он также отметил, что обычные FPV-дроны останутся в использовании, ведь каждый тип беспилотников выполняет свои задачи.

Федоренко подчеркнул, что Китай продает комплектующие как Украине, так и России, ведь преследует единственную цель – заработок.

"Украина понимает, что "игла" Китая имеет сложные последствия, и должна постепенно уменьшать зависимость от импорта", — отметил он.

Напомним, минобороны Украины кодифицировало беспилотные авиационные комплексы NORD, теперь они могут использоваться в ВСУ.

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