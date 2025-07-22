Сможет ли Украина перейти в наступление в этом году: Sky News о "сюрпризах" от ВСУ

Аналитик Sky News о возможности наступления ВСУ / © Associated Press

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Украинцы могут предпринять некоторые неожиданные наступательные действия, которые будут отвлекать российских военных, но масштабное контрнаступление в этом году трудно представить.

Такое мнение высказал военный аналитик Sky News Майкл Кларк.

По его словам, Украина может преподнести несколько сюрпризов для россиян, особенно в Крыму.

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«Украинцам удалось успешно держать российский Черноморский флот подальше от западной части Черного моря, и они сделали Крым не очень жизнеспособным военным центром для россиян», — добавляет он.

Кларк считает, что стратегическое наступление ВСУ, которое изменит баланс на местах, очень трудно представить до следующей весны. Эксперт объясняет это тем, что украинским силам нужно будет получить новое оружие, переучить и перевооружить свои войска.

По его мнению, новая цель Украины — нанести «функциональное поражение россиянам».

«Поэтому россияне будут продолжать продвигаться, но им не поможет продвинуться дальше нарисованной линии, а если они продвинутся немного дальше, то не возьмут ни одного города. Это будет функциональное поражение. Украинцы нормализуют войну в рамках собственного общества и лишат россиян каких-либо функциональных побед», — говорит Кларк.

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Ранее в Washington Post появилась статья о том, что якобы президент США Дональд Трамп заявил Зеленскому, что Украине нужно перейти в наступление.