Сможет ли Украина серийно производить дроны и почему этого не сделали раньше: ответ эксперта

По словам эксперта, в Украине разработали успешные проекты по разработке дронов, но серийного производства с 2014 года так и не было.

Украина активно развивает проекты разработки дронов, однако серийное производство так и не запустили. И сейчас запустить такое производство очень трудно из-за постоянных воздушных атак врага.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, информирует FREEДОМ.

По его словам, украинский ВПК активно развивает проекты по разработке дронов, предназначенных для огневой поддержки и эвакуации раненых. Работа над БПЛА ведется с 2014 года. Потенциал и мощь дронов доказаны испытаниями, но серийное производство техники запущено не было.

"Что касается серийного производства — все "упирается" в главный вопрос: в каком сейчас состоянии находится военно-промышленный комплекс Украины, объекты которого регулярно подвергались обстрелам со стороны российских оккупантов.

Ответ на этот вопрос мы не узнаем, пока не закончится война. Поэтому говорить о том, каковы возможности и перспективы производства той или иной номенклатуры вооружений, техники, боеприпасов, снарядов, оборудования мягко говоря трудно. Только после войны мы сможем, оценив весь тот ущерб, который был нанесен, говорить о любых перспективах", — считает Коваленко.

Ранее в ВМС рассказали, что Украина – наверное, первая страна в мире, которая применила морские дроны.

Напомним, эксперты США назвали три главных вида оружия с сокрушительным эффектом, изменившим ход войны Украины с Россией.

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