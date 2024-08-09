Сможет ли Украина удержать захваченные территории в Курской области: ответ зависит от решения США

На Западе уже подтвердили право Украины использовать для вторжения на территорию России западную бронетехнику.

Киев обратился к Вашингтону с просьбой разрешить ВСУ использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для ударов по аэродромам, чтобы лишить российские войска в Курской области поддержки авиации и защитить свое наступление на территории РФ. Если США одобрят это решение, украинские силы, вероятно, смогут какое-то время удерживать захваченные территории.

Об этом пишет The Washington Post.

Украинские войска четвертый день ведут бои в Курской области России, захватывая все новые населенные пункты. Это стало самым большим наступлением ЗСУ на территорию РФ с начала полномасштабного вторжения российской армии в 2022 году.

Издание отмечает, что использование западной бронетехники силами ВСУ на территории РФ не вызвало возражений в Европе и США.

"Хотя западные страны, включая США, позволили Украине использовать подаренное оружие для упреждения или перехвата атак, исходящих из России, нападение на Курск стало первым известным случаем, когда американские чиновники применили то же самое оправдание к наземному наступлению через границу", – пишет издание.

Внезапное наступление Украины на Курскую область, которое уже подтвердили официальные лица в РФ, Украине и на Западе, вероятно может иметь несколько целей. Во-первых, оно переносит боевые действия на территорию государства-агрессора, позволяя ее гражданам почувствовать последствия прямого воздействия конфликта наравне с украинцами. Во-вторых, это может оттянуть российские войска с других участков фронта. Аналитики также предполагают, что захватывая российскую территорию Киев пытаться получить рычаги влияния для любых будущих переговоров с Кремлем.

Советник президента Украины Владимира Зеленского, который говорил с журналистами на условиях анонимности, подтвердил что ВСУ уже захватили около 100 квадратных километров российской территории. На данный момент это утверждение невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним, в ISW оценили, чем "прорыв" границы в Курской области обернется для Путина. Аналитики считают, что Кремль будет пытаться вернуть под контроль территорию области.

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