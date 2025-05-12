Сможет ли Украина уничтожить Крымский мост немецкими Taurus: эксперт дал неожиданный ответ

Крымский мост

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Украина не сможет уничтожить Крымский мост даже немецкими крылатыми ракетами Taurus. Россияне слишком хорошо прикрывают мост системами ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт, эксспикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Youtube-каналу «Фабрика новостей».

«Уже нет… Если бы у нас „Таурусы“ были в 2022 году, когда плотность системы противовоздушной обороны в районе Керченского моста была несколько меньше, такой шанс был на успех. А сейчас столь многоуровневая, эшелонированная система противовоздушной обороны создана там, что шансов на ее преодоление немного», — считает Селезнев.

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По информации эксперта, в апреле Силы обороны попытались масштабно атаковать дронами и ракетами типа ATACMS Керченский мост. Но эта атака оказалась неудачной.

«Еще на этапе подлета львиная часть наших средств была уничтожена. Более того, тогда была комбинированная атака — из воздуха и из воды. Также наши (морские дроны) SeaBaby и Magura работали на этом участке украинско-российского фронта. Слишком много враг потратил ресурсов и имел много времени, чтобы это сделать, чтобы сейчас мы имели возможность реализовать этот кейс», — сообщил Селезнев.

В то же время эксперт предполагает, что Силы обороны вряд ли отказываются от самой идеи уничтожения этого моста. Однако информацию о силах и средствах, а также времени удара, конечно же, заранее не будут сообщать, пока соответствующая операция не будет реализована.

Ранее военный 24 ОШБ «Айдар» Станислав Бунятов с позывным «Осман» рассказал, как можно уничтожить Крымский мост.

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