Сможет ли Украина вернуть всю свою оккупированную Россией территорию: оценка аналитиков США

Способность ВСУ вернуть всю оккупированную россиянами территорию в долгосрочной перспективе зависит от многочисленных будущих решений на Западе, Москве и Киеве.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что западные СМИ продолжают сообщать, что отдельные официальные лица США возобновили обсуждение идеи "замораживания" войны, поскольку, по их мнению, последний пакет военной помощи Америки Украине может быть недостаточным, чтобы она вернула всю свою территорию.

"Военная помощь США сейчас направляется в Украину, и понадобится несколько недель, чтобы она прибыла в подразделения на передовой и ощутимое влияние на поле боя. Украинским силам сначала придется использовать помощь США, которая поступает, чтобы стабилизировать линию фронта и остановить российское продвижение, в частности в направлениях Авдеевки и Временного Яра, в ближайшие недели", — считают военные аналитики.

В ISW обратили внимание на вероятное наступление России. Они подчеркивают, что украинские военные силы должны будут защищаться от российских наступательных усилий и не дать им "достичь значительного оперативного прогресса в течение летних месяцев, прежде чем украинские силы смогут бросить вызов инициативе и провести контрнаступательную операцию позже в 2024 или 2025".

"ISW продолжает оценивать, что достаточная и последовательная помощь Запада будет иметь решающее значение для будущих контрнаступательных усилий Украины, хотя США и Запад, вероятно, должны будут реагировать, поскольку украинское военное командование определяет масштаб и фокус таких операций и передает потребности Украины от партнеров в течение недель. и месяцев, предшествующих будущим контрнаступательным операциям", — говорится в отчете.

Напомним, издание Рolitico со ссылкой на чиновников администрации президента США, говоривших на условиях анонимностей, написало, что у Байдена не верят в победу Украины даже с новой помощью.

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