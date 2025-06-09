Сможет ли Украина выстоять без масштабной поддержки Вашингтона: кто заменит США в этой войне

Сможет ли Украина выстоять без поддержки Вашингтона. / © ТСН.ua

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Перспективы Украины на поле боя против России заметно омрачились после прихода к власти администрации Дональда Трампа. Сам президент неоднократно намекал, что не намерен поддерживать Киев в том же объеме, как это делал его предшественник, Джо Байден. Учитывая это, путь к украинской победе в войне кажется значительно сложнее, и во многих европейских столицах это вызывает глубокую обеспокоенность.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Впрочем, говорить о тупике рано. Несмотря на сокращение ожидаемой поддержки со стороны США Украина демонстрирует способность адаптироваться. Ее оборонная промышленность запускает передовые разработки, а на фронте проходят новаторские операции. Так, недавняя операция "Паутина" стала очередным ударом по военной авиации РФ - украинские дроны поразили не менее 10 самолетов в глубоком тылу противника. Удачи на Черном море уже лишили Россию доминирования в регионе.

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Несмотря на это, роль США остается критической. Даже если поставки вооружения будут ограничены, эксперты отмечают: администрация Трампа вряд ли полностью откажется от Украины. Прежде всего, речь идет о спутниковой разведке, которая является "глазами и ушами" украинских сил обороны.

По данным New York Times, большинство дальнобойных ударов ВСУ базируются на координатах, полученных через спутниковые платформы, к которым Украина получила доступ после полномасштабного вторжения 2022 года. Как считается, именно эту форму сотрудничества США сохранят в любой политической ситуации, ведь она позволяет Вашингтону влиять на войну без прямой эскалации.

Судьба войны все больше зависит от Европы. На фоне потенциального сворачивания американской поддержки Франция, Германия, Великобритания и Польша активизировали усилия: принимают пакеты вооружений, обеспечивают финансовую поддержку и оказывают давление на ЕС для введения новых санкций против России. С момента, когда Фридрих Мерц вступил в должность канцлера Германии, дипломатическая активность в Европе значительно возросла.

ЕС уже постепенно принимает лидерскую роль в поддержке Украины. Его экономические мощности в девять раз превышают российские, что позволяет не только компенсировать сокращение американской помощи, но и в перспективе превзойти ее.

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Украина остается надежным союзником Запада — и тот, кто откажется от ее поддержки, рискует потерять больше, чем получит. Но новые обстоятельства требуют стратегической перестройки: ставка на технологии, внутреннее производство и активизацию европейской дипломатии могут дать Киеву преимущество даже без безусловной поддержки со стороны США.

Ранее Reuters написал, что Европа способна взять на себя ключевую роль в поддержке Украины даже если Соединенные Штаты полностью прекратят военную помощь.