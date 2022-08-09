Сможет ли украинская армия отразить наступление на юге Украины: в Комитете нацбезопасности объяснили

Ожидаемое наступление на юге Украины не будет глобальным. Украинские военные смогут его отбить.

Украинским военным одновременно нужно думать о контрнаступлении и обороне. ВСУ смогут отбить наступление оккупантов, которое планируется на юге Украины.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

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"Действительно, нам нужно сейчас заботиться об обороне не меньше, чем о дальнейшем наступлении в перспективе. Поэтому ожидать наступление на юге нужно, но я не думаю, что это будет какое-то глобальное наступление, которое мы не сможем отразить", — рассказал Роман Костенко.

По его словам, после того, как ВСУ начали наносить удары по складам оккупантов, они стали больше экономить боеприпасы.

"После того, как были уничтожены склады оккупантов на левом и правом берегах Днепра, плотность огня намного уменьшилась. Они начали экономить боеприпасы, понимая, что их логистика нарушена. А также придерживают свои запасы на случай того, если Украина примет решение идти вперед", – подчеркнул секретарь Комитета.

Напомним, что в Умани от ранений в результате падения сбитой ракеты скончался один человек.

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