Сможет ли украинская армия отразить наступление на юге Украины: в Комитете нацбезопасности объяснили

Ожидаемое наступление на юге Украины не будет глобальным. Украинские военные смогут его отбить.
Украинским военным одновременно нужно думать о контрнаступлении и обороне. ВСУ смогут отбить наступление оккупантов, которое планируется на юге Украины.
Об этом в эфире единого телемарафона сообщил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
"Действительно, нам нужно сейчас заботиться об обороне не меньше, чем о дальнейшем наступлении в перспективе. Поэтому ожидать наступление на юге нужно, но я не думаю, что это будет какое-то глобальное наступление, которое мы не сможем отразить", — рассказал Роман Костенко.
По его словам, после того, как ВСУ начали наносить удары по складам оккупантов, они стали больше экономить боеприпасы.
"После того, как были уничтожены склады оккупантов на левом и правом берегах Днепра, плотность огня намного уменьшилась. Они начали экономить боеприпасы, понимая, что их логистика нарушена. А также придерживают свои запасы на случай того, если Украина примет решение идти вперед", – подчеркнул секретарь Комитета.
Напомним, что в Умани от ранений в результате падения сбитой ракеты скончался один человек.
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