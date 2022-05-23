СМС-сообщение от WFP Ukraine ООН о денежной помощи: мошенничество или нет

Внутренне перемещенным лицам в Украине начали приходить СМС от WFP Ukraine по поводу получения 2 200 гривен помощи ООН. Многие не подавали заявок для получения выплат и поэтому не понимают - это новый вид мошенничества или нет? Читайте в материале ТСН.ua, что известно об этих смс-сообщениях и финансовой помощи.

С середины мая 2022 года начались выплаты для людей, имеющих статус ВПЛ (внутренне перемещенного лица). Осуществляются в рамках программы World Food Programme от ООН, а координатором выступает Министерство социальной политики Украины. Выплаты можно получить через международную систему денежных переводов в ПриватБанке. А размер финансовой помощи составляет 2 200 гривен на человека или до 6 600 гривен на семью.

Однако в Сети начали появляться вопросы о СМС от WFP Ukraine, которые приходят даже тем внутренне перемещенным лицам, которые не подавали никаких заявок для получения выплат от ООН. Людей смущает одно - это мошенничество или нет?

СМС-сообщения выглядят следующим образом:

СМС-сообщение от WFP Ukraine / Фото: ТСН.ua

Некоторые из ВПЛ все же попытались получить деньги, чтобы убедиться, не мошенники ли это. Как отвечают в чатах тем, кто задает вопрос о реальности получения 2 200 гривен, средства действительно выплачивают. Оказалось, что при оформлении заявки на получение статуса внутренне перемещенного лица в ЦНАПе в конце документа граждане Украины ставили "галочку" напротив пункта "Даю согласие" на передачу информации о персональных данных агентству ООН и Международному Комитету Красного Креста для оказания помощи.

Образец заявления на получение статуса ВПЛ / Фото: ТСН.ua

Поэтому внутренне перемещенным лицам, которые не подавали отдельную заявку на получение финансовой помощи, но были оформлены в ЦНАПе как ВПЛ, начали массово приходить СМС-сообщения от WFP Ukraine с номером перевода для Western Union.

Чтобы получить перевод средств, нужно ввести код, пришедший в СМС-сообщении, в мобильном или веб-приложении Приват24, в терминале самообслуживания, банкомате, сообщить в отделении банка или позвонить по номеру клиентской поддержки 3700 (также в онлайн чате поддержки).

Следует помнить, как различить мошеннические и реальные смс-сообщения: