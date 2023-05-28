"Смута началась": Гиркин намекнул на возможность госпереворота в России до конца лета

По мнению Гиркина, Пригожин в своем последнем интервью заявил о намерениях совершить госпереворот в РФ.

Российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) намекнул на возможность госпереворота и гражданской войны в России уже к концу лета этого года.

Об этом он сказал, комментируя последнее интервью владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина.

По мнению Гиркина, Пригожин фактически объявил войну о части военной и государственной номенклатуры России.

"Понятно, что он не один. Если бы он был один, его давно бы "выпололи" и выбросили. В лучшем случае, его заблокировали бы везде, как меня. И никто бы ему под командование 80 тыс. человек не дал. Поэтому понятно, что Пригожин имеет огромную "крышу", в том числе в кооперативе "Озеро". Он член правящей мафии, одной из ее группировок. Мы наблюдаем сейчас как одна из этих группировок ломает через колено нынешнюю ситуацию. Заявлена попытка госпереворота. Что было дальше – не знаю", – заявил террорист Стрелков.

Он сообщил, что ЧВК "Вагнер" поспешно выводит свои подразделения в тыловые базы. По мнению Гиркина, это свидетельствует о том, что "смута началась"

"А тыловые базы у них не вблизи фронта, а разбросаны по всей европейской части РФ. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Осталось лишь проворонить еще одно наступление (ВСУ. – Ред.), теперь уже стратегического масштаба. И до конца лета внутриполитическая ситуация в России может измениться до неузнаваемости", – заявил террорист Стрелков.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подверг критике армию РФ и призвал ввести военное положение. Также он назвал украинскую армию одной из сильнейших и заявил о провале целей "спецоперации".

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