Снабжение иранских дронов в РФ: Тегеран потребует от Москвы равноправных отношений

Иран начал использовать зависимость агрессорки России от поставок беспилотников в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны ISW.

Аналитики подчеркивают, что РФ закупает дроны иранского производства из-за "истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов".

По всей вероятности, Тегеран уже использует зависимость Москвы от этих систем вооружений, чтобы обратиться в Россию с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников – оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", — подчеркивают в ISW.

Иранские беспилотники в РФ

Тегеран долго и упорно отрицал помощь с вооружением России. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан 5 ноября впервые признал, что его страна поставила беспилотники. Впрочем, он настаивает на том, что передача прошла до начала войны в Украине.

В Министерстве иностранных дел на такое заявление отреагировали. В ведомстве подчеркнули, что "Украина научена доверять только фактам". Также предупредили Тегеран о последствиях соучастия в преступлениях РФ против Украины.

Тем временем Центр национального сопротивления узнал, что Иран таки передает стране-агрессорке дроны-камикадзе. Россияне называют иранские дроны "Shahed-136" – "Герань-2".

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