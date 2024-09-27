Снабжение оружия под угрозой: Bloomberg объяснило, почему задерживают помощь Украине

Союзникам Украины не хватает денег на помощь в следующем году.

Военная помощь Украине на следующий год оказалась под угрозой, поскольку у одних союзников страны трудности с получением финансирования, а другие отказываются увеличить его для помощи Киеву.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам собеседников издания, пожелавших сохранить анонимность, Украина вовсю пытается убедить своих западных союзников выполнить свои обещания, поскольку будущая зима станет уже третьей с момента полномасштабного вторжения РФ.

Как подчеркивает Bloomberg, значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка.

В то же время, союзники продолжают торг по поводу окончательных деталей этого соглашения, и США добиваются гарантий, что Венгрия не будет блокировать меры ЕС. Окончательная цифра может оказаться ниже, если договоренности не будут достигнуты.

Однако даже 50 миллиардов долларов недостаточно Украине для еще одного года войны.

"По словам источников, надвигающийся среди союзников финансовый кризис наступает в опасный для Украины момент и может заставить Киев начать переговоры с позиции слабости", — пишет издание.

Также издание акцентирует, что следующий год будет особенно решающим, поскольку в 2026 году экономика РФ может столкнуться с растущим давлением. Эта динамика может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне.

Напомним:

США готовы внести 20 миллиардов долларов в одобренный G7 масштабный пакет помощи Украине, если Евросоюз, как и планировалось, изменит режим санкций против России, чтобы сделать его более предсказуемым.

В июне G7 согласовала предоставление Украине безвозвратной ссуды, которая будет погашена за счет прибыли, полученной от около 280 миллиардов долларов США в замороженных активах российского Центрального банка, большинство из которых хранится в Европе.

Венгрия, которая неоднократно откладывала или блокировала усилия ЕС по Украине, предложила отложить любое решение по российским активам до выборов в США 5 ноября.

Еврокомиссия сообщила, что США могут присоединиться к инициативе даже после выборов, но добавила, что союз должен завершить свою законодательную работу до конца октября.

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