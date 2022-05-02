Снабжение современной артиллерии в Украину изменит ход войны с РФ — The Washington Post

Американские аналитики прогнозируют, что новые артиллерийские системы, поступающие в Украину, изменят ход войны с Россией и сделают армии обеих стран более ловкими, чтобы избежать жертв.

По словам аналитиков, введение разных западных артиллерийских орудий ускорит тактический сдвиг обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, при котором вооруженные силы ищут артиллерию противника, определяют ее местонахождение и атакуют.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

В частности, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что дальнобойная артиллерия окажется "решающей" на следующем этапе войны. Он также сообщил, что в ближайшие дни администрация Джо Байдена одобрит передачу Украине еще большего количества артиллерии.

По данным издания, сегодня Россия и Украина обстреливают друг друга, используя реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Смерч", а также устаревшие 122-мм гаубицы, впервые выпущенные в 1960-х годах. По мнению аналитиков, использование западных артиллерийских орудий ускорит тактическую смену обеих сторон, чтобы использовать так называемый контрбатарейный огонь, во время которого войска ищут артиллерию своего врага, определяют его расположение и атакуют.

Аналитик Королевского института объединенных вооружений в Лондоне Сэм Кренни-Эванс считает, что поставка артиллерии в Украину важна и потому, что Украина практически не может найти боеприпасы для пополнения боезапаса своих артсистем советского производства. Их производят в незначительном количестве Польша, Болгария и несколько стран НАТО, но гораздо больше стран производят боеприпасы стандарта НАТО.

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