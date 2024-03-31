Сначала дронами, а потом подтянули ракеты: стали известны детали ночной атаки юга Украины

Российские оккупанты обстреливали юг Украины. Под прицелом снова находилась энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

"Этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам. Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесчины и агропромышленные мощности Херсонщины", — говорится в сообщении.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

"Враг обильно атаковал Одесчину. Все 8 дронов удалось сбить. Падение обломков сбитого дрона повлекло пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали. Ведутся восстановительные работы. По Херсону во время атаки россияне применили и баллистику, и управляемую авиационную ракету. Попали по законсервированному агропредприятию. Люди не пострадали", — добавили в ведомстве.

"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил и баллистическую ракету типа "Искандер-М", и с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно при отработке по дробной атаке", — добавила Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины.

Ранее стало известно, что россияне ночью атаковали Украину. Сейчас известно, что взрывы раздавались во Львовской области, а Польша поднимала в воздух истребители.

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