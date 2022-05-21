Сначала "фильтрационный" лагерь, затем в Россию: оккупанты депортировали более 1,3 млн украинцев

Оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых заставили пройти "фильтрационные лагеря".
Зверства российских солдат не имеют предела.
Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1377925 человек, включая 232 480 детей", — заявила она.
По словам Денисовой, покинуть место "эвакуации" оккупанты не позволяют. Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем — в Россию.
"По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", — добавила Денисова.
Напомним, по данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день в Украине установлено более 11 800 военных преступлений российских оккупантов. Пока удалось найти 45 подозреваемых в этих преступлениях.
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