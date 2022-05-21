Сначала "фильтрационный" лагерь, затем в Россию: оккупанты депортировали более 1,3 млн украинцев

Сначала "фильтрационный" лагерь, затем в Россию: оккупанты депортировали более 1,3 млн украинцев

Оккупанты принудительно депортировали уже 1 377 925 человек, которых заставили пройти "фильтрационные лагеря".

Зверства российских солдат не имеют предела.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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"По состоянию на утро 21 мая Россия депортировала на свою территорию 1377925 человек, включая 232 480 детей", — заявила она.

По словам Денисовой, покинуть место "эвакуации" оккупанты не позволяют. Людей заставляют садиться в автобусы и только при посадке сообщают, что дальше будут везти в "фильтрационный лагерь" в Безымянном Новоазовского района и затем — в Россию.

"По очень приблизительным данным только через этот лагерь прошли более 32 тысяч граждан. Сколько из них из-за "нелояльности" к российским захватчикам и "специальной операции" оказались в застенках на временно оккупированных территориях или погибли, установить пока невозможно", — добавила Денисова.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, на сегодняшний день в Украине установлено более 11 800 военных преступлений российских оккупантов. Пока удалось найти 45 подозреваемых в этих преступлениях.

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