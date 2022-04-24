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Сначала повредили технику, а теперь требуют начать посевную: оккупанты терроризируют аграриев на Харьковщине

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Сначала повредили технику, а теперь требуют начать посевную: оккупанты терроризируют аграриев на Харьковщине

УНИАН

Во временно оккупированной Боровской громаде россияне сначала повредили или украли сельскохозяйственную технику, теперь требуют начать посевную кампанию.

В Боровской громаде Харьковской области, которая временно находится под контролем россиян, оккупанты требуют начать посевную, несмотря на то, что они повредили или украли сельскохозяйственную технику.

На территории громады продолжает находиться значительное количество российских военных и вражеской техники.

Об этом сообщает Боровской сельский совет в Facebook.

"Оккупанты и коллаборанты опомнились относительно посевной кампании и настоятельно рекомендуют руководителям сельхозпредприятий выводить людей в поле и восстанавливать весенне-полевые работы. Впрочем, с разбитой или похищенной техникой, без топлива и с нехваткой посевных материалов и удобрений сделать это проблематично. К тому же никто не гарантирует сельхозработникам безопасности от минирований и во время обстрелов", — говорится в сообщении.

Тем фермерам, кто не соглашается работать в таких условиях, один из местных коллаборантов угрожает "национализировать" земли и передать их в пользование другим.

Напомним, оккупанты устанавливают оборудование российского мобильного оператора "Мегафон" на Харьковщине.

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