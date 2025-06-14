Сначала Украина, теперь Израиль: западные СМИ заговорили о новом мощном оружии

В Украине и Израиле использовали похожую тактику «дронов-контрабандистов» для ударов внутри вражеской территории

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Маленькие, незаметные и способные нанести мощный удар – ударные дроны стали грозным оружием в современной войне . Но когда их запускают глубоко внутри вражеской территории, как это было в этом месяце в Иране и России, их влияние становится еще более разрушительным.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что фактор неожиданности отражения атак дронов, запускаемых изнутри вражеской территории, сочетает классическую военную стратегию с современными технологиями. Использование шпионских методов для сбора и развертывания ударных дронов по линии фронта, глубоко в тылу

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Неожиданные удары: примеры Украины и Израиля.

Такая ситуация имела место две недели назад, когда более 40 российских военных самолетов были поражены роем из 117 дронов, которые Украина тайно разместила вблизи военных баз в России за несколько месяцев до этого. Некоторые из них были расположены в тысячах километров от границы Украины.

Аналогичный случай произошел в Иране, где в прошлую пятницу были уничтожены ракеты, перехватчики и системы противовоздушной обороны с помощью дронов и другого оружия, которое израильские разведчики заранее доставили в Иран контрабандой.

Многие детали этих тайных операций остаются неизвестными, чтобы защитить методы сбора разведданных. Однако, по словам Ассафа Ориона, отставного израильского бригадного генерала и оборонного стратега, подход Израиля дал ему преимущество против Ирана.

«Это означает, что Иран не только должен смотреть на мероприятие, чтобы увидеть приближающееся, но он также должен смотреть внутрь», — пояснил Орион.

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Эксперты считают, что, по крайней мере, некоторые из дронов, использованных в общей атаке, были квадрокоптерами, относительно небольшими, но способными нести бомбы или другое оружие.

«Одна из вещей, которую это создало, конечно, была неожиданность. Я сказал президенту Трампу, когда мы разговаривали: "Неожиданность - это суть успеха"», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Эволюция войны дронов: что ждет нас дальше

Аналитик по Ирану и системам вооружений из Женевского института Фарзан Сабет отметил, что «в конце концов, дроны — это только инструменты».

«То, как их можно использовать, зависит от вашего изящества и вашей креативности. Так что это естественная эволюция — это лишь предчувствие того, что будет дальше», — добавил он.

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Дроны могут стать особенно привлекательным оружием в тайных операциях, если их можно будет доставлять контрабандой на вражескую территорию по частям и со временем, что усложнит их обнаружение. С развитием войны дронов будут развиваться и способы противодействия ей, включая как низкотехнологичные решения (например, защиту военной техники бронированными покрытиями), так и более совершенные системы для сбивания дронов.

Сходство между операциями по контрабанде дронов, проведенными Израилем и Украиной, свидетельствует о том, что такая тактика будет копироваться в других конфликтах — по крайней мере, пока не будут разработаны новые, более скрытые или более мощные стратегии ведения войны.

«Технология поражает как в операциях Украины, так и в случае Израиля; она расширяет границы новых применений этой технологии», — сказал Сабет, добавив, что для него «человеческий разведывательный аспект этого более невероятен».

Напомним, Украина, уступая в живой силе и вооружении, смогла переломить логику войны благодаря дронам. Они уничтожают российские самолеты в тысячах километров от фронта, атакуют корабли в море, координируют артиллерию и даже захватывают пленных.

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