"Сначала вспышка, потом разрывы": РФ подтвердила потерю А-50У, разведка перехватила разговор

В украинском Главном управлении разведки опубликовала перехват разговора оккупантов о сбитии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Произошло это вблизи Приморско-Ахтарска на Азовском море.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



Отмечается, что последний взлет А50У совершил вчера, 23 февраля, в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск". Судно должно было выполнять "террористические задачи государства-агрессорки России вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск и Зерноград.

Станции радиотехнической разведки ГУР в 18:45 зафиксировали резкое прекращение работы радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудовано А-50У.

Огневое поражение модернизированного ДРЛВ подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35. Во время диалога один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, сначала видел вспышку и слышал взрывы, а затем "Баян" маневрировал.



В ГУР отмечают, что дополнительным признаком успеха совместной операции разведки и Воздушных Сил ВСУ является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, выполнявших задачи. Часть из них должны были нанести авиаудары вблизи Авдеевки.

Напомним, 23 февраля украинские военные сбили еще один самолет РФ. Речь идет об уникальном самолете А-50 стоимостью в полмиллиарда долларов.

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