"Сначала выпустите из армии реальных больных" – военная о списании Залужного и Шаптали

На днях появилась информация о том, что генерал Валерий Залужный и генерал-лейтенант Сергей Шаптаал уволены с военной службы по состоянию здоровья. Источники в МОУ проинформировали, что Залужный и Шаптала уволены по заключению ВЛК о непригодности к военной службе с изъятием из военного учета.

Журналистка Леся Ганжа, которая после российского вторжения в 2022 году присоединилась к Силам территориальной обороны Киева, на своей странице в Facebook отреагировала на такую информацию и назвала это "цинизмом", ведь многих военных ВСУ, которые имеют болезни, в частности рак, не допускают к повторному прохождению ВЛК, чтобы они имели возможность уволиться со службы.

Леся Ганжа привела несколько примеров. Так, одного из военных, имеющего проблемы со слухом и носящего слуховой аппарат, направили для пополнения под Клищиевку в Донецкой области.

"У него крысы в подвале украли слуховой аппарат и погрызли. Вещь дорогая, он без него не слышит... чувак чуть не плакал... Он же даже еще ничего не заработал — только приехал, так ребята ему скинулись с боевых", – пересказала она разговор с военным.

Ганжа также рассказала о женщине-военной, которая болеет раком и неоднократно просила пройти медкомиссию.

"Просилась на ВЛК – не пускали, просто бросили в резервный и все. Ни на фронт, ни домой. В лес. Сиди. В палатке, зимой – как хочешь. Потеряла сознание – вызвали скорую", — рассказала она детали.

"Не хочется разгонять зраду, но решение об увольнении Залужного и Шаптали по ВЛК – это отвратительно. Если их можно уволить по ВЛК, то что делают в армии все эти люди с раком, глухие, с тяжелыми контузиями и последствиями ранений, даже с болезнью Бехтерева? Все вышеперечисленные диагнозы в той армии, которая воевала под их командованием, не являются поводами для списания. Даже рак. Даже болезнь Бехтерева – это не метафора… Уважаемые генералы, даже если не было другого выхода, такой выход – это цинизм. Вы не имели права на это соглашаться, потому что по сравнению с теми солдатами, которых не выпускает построенная вами система, вы здоровые быки. Сначала выпустите из армии реальных больных, а потом списывайтесь сами", — подчеркнула военная Леся Ганжа.

Напомним, военный гневно прокомментировал демобилизацию Залужного.

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