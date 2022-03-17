Снаряд оккупантов разрушил дом музыкального продюсера Юрия Фалесы в Киеве

Продюсер показал фото разрушеного жилья.

Украинский продюсер и экс-возлюбленный певицы Ани Лорак Юрий Фалеса рассказал, что российские оккупанты своим снарядом попали в его частный дом.

Жилье продюсера находится в Киеве в одном из центральных районов. В результате попадания снаряда в здание возник пожар и большая часть помещения сгорела. Также поврежден фасад другого дома Фалесы и выбиты стекла:

Дом Юрия Фалесы / facebook.com/falyosayuriy

"Ни дома, ни офиса больше нет! Все живы! Что ж, будем отстроимся заново!" – написал Фалеса на странице Facebook и показал кадры своего разрушеного жилья.

Дом Юрия Фалесы / facebook.com/falyosayuriy

Дом Юрия Фалесы / facebook.com/falyosayuriy

Отметим, что 14 марта, просто в день рождения продюсера Игоря Кондратюка российские оккупанты попали в его дом. К счастью, никто не пострадал.

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