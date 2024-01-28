"Снаряд попал прямо ему в комнату": от российского удара погиб последний житель села Сумской области

Смерть гражданского в Степке также подтверждают в Краснопольском поселковом совете и СБУ.

Российские оккупанты уничтожили последнего жителя села Степок на Сумщине. Тело 60-летнего Александра Николаевича обнаружили в полдень 24 января. Снаряд попал прямо в комнату, где находился мужчина.

Об этом в репортаже со ссылкой на информацию сына погибшего рассказали корреспонденты "Суспільного".

Как сообщил сын погибшего Руслан, его отец не захотел эвакуироваться и жил сам в своей деревне.

Российские оккупанты уничтожили последнего жителя села Степок в Сумской области Фото: Общественное

"Не хотел уезжать, жил сам", — говорит Руслан.

По его словам, у отца были кобыла, собака, куры. Возможно, потому хозяин решил остаться в доме. Однако здание уничтожило прямым попаданием вражеского снаряда.

"В среду 24 января мои друзья поехали посмотреть, отца навестить. Так и увидели, что было прямое попадание. Я сам в шоке. Он не хотел уезжать, там уже света не было, гатили каждый день, мы ему генератор и аккумулятор купили и он там жил. Была у него кобыла, собака, куры. Снаряд попал прямо ему в комнату, там кухню побило, сарай. Сейчас жду маму и сестру, чтобы похоронить отца", — рассказал Руслан.

Село Степок расположено недалеко от границы с РФ рядом с гуманитарным переходом "Покровка-Колотыловка". По словам сына погибшего, все остальные жители населенного пункта были эвакуированы.

"Информация поступила на этой неделе. Это было прямое попадание в дом. Ориентировочно погиб в минувшие выходные, возможно это был понедельник до конца еще неизвестно", — сказала в комментарии "Суспільному" секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационная армия России утром 13 января нанесла ракетный удар по Шостке в Сумской области. По предварительной информации, были применены сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Россияне повредили объект инфраструктуры. Без отопления осталось 12 тысяч квартир.

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