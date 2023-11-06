Снаряд попал в машину: оккупанты обстреляли дорогу возле Красногоровки, погиб водитель

В результате атаки за рулем легкового автомобиля погиб 32-летний водитель.

Российские оккупанты вечером 6 ноября обстреляли дорогу возле Красногоровки Донецкой области, погиб водитель автомобиля.

Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному"

"6 ноября в 17:00 российские войска из ствольной артиллерии обстреляли автодорогу, расположенную вблизи города Красногоровка. В результате атаки за рулем легкового автомобиля погиб 32-летний водитель", — рассказала Медведева.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 6 ноября в селе Чайки в Киевской области погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного. 13-летний сын погибшего тяжело ранен, его госпитализировали.

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