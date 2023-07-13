Снаряд попал во двор: в Херсонской области женщина погибла из-за обстрела россиян

Сегодня, 13 июля, оккупанты снова накрыли огнем Херсонщину. Под прицелом находилось село Никольское. Там погибла 85-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Около 12:00 оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенному пункту. Один из снарядов попал во двор пожилой женщины. Прибывшим на место трагедии врачам осталось только констатировать смерть. Женщина получила ранения несовместимые с жизнью", - написал он.

Кроме этого, в Херсонской области российская армия утром 13 июля из артиллерии ударила по Золотой Балке Новоалександровской громады.

По данным ОВА, населенный пункт обстреляли, по меньшей мере, десять раз, повреждены хозяйственные постройки и административное здание. Погибших и раненых нет.

Напомним, во вторник, 11 июля, российские войска обстреляли жилые кварталы Херсона. Предварительно, два человека получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии.