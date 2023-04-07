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Снаряд залетел в дом: россияне обстреляли Станислав в Херсонской области, среди раненых — дети

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
293
Время на прочтение
1 мин
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Снаряд залетел в дом: россияне обстреляли Станислав в Херсонской области, среди раненых — дети

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

Утром 7 апреля россияне обстреляли из артиллерии Станислав Херсонской области.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Станислав. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

Напомним, вечером четверга, 6 апреля, российские оккупанты нанесли удары по территории Херсонской области управляемыми авиабомбами.

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Дата публикации
Просмотры
293
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