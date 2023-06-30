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Снаряды для фронта и усиление границы с Беларусью: Зеленский рассказал о заседании Ставки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Снаряды для фронта и усиление границы с Беларусью: Зеленский рассказал о заседании Ставки

Президент Зеленский 30 июня провел заседание Ставки / Фото: Офис президента Украины

Командующие украинской армии доложили о продвижении по всем направлениям контрнаступления ВСУ.

В пятницу, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, которое, по его словам, было длительным и подробным по нескольким вопросам.

Об этом он говорил на своем традиционном вечернем обращении.

Президенту докладывали Главком ВСУ Валерий Залужный и другие командующие украинской армии по поводу общей оборонной ситуации, конкретных направлений нашей обороны и наших наступательных действий.

"За этот день также имеем продвижение вперед по всем направлениям наших активных действий", — сообщил о докладе генералов Зеленский.

Среди вопросов, которые были рассмотрены на Ставке, - поставки боеприпасов для артиллерии на южном и восточном фронте.

“Хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Усиление нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи”, — заверил президент.

Отдельно на заседании Ставки рассмотрели ситуацию на севере, в частности, на территории Беларуси.

"Были доклады нашей разведки: ГУР, внешней разведки, разведки пограничников. Доклад руководителя СБУ. Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки Главкому Залужному и генералу Наеву поручено усилить северное направление, чтобы гарантировать спокойствие. Есть соответствующие сроки выполнения”, — проинформировал о поставленных задачах Зеленский.

Напомним, ранее командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что непосредственной угрозы наступательных действий наземными силами со стороны Беларуси нет. Однако Северная группировка украинских войск готова к повышению оборонных способностей.

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Дата публикации
Просмотры
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